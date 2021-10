Un posto al sole: Silvia e Michele arriva i momento del confronto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le Anticipazioni di Un posto al sole per la puntata dell’11 ottobre 2021 ci svelano che Michele è pronto ad affrontare Silvia dopo la sua terribile scoperta! Michele vuole affrontare Silvia dopo la clamorosa scopertaUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Un posto al sole questa sera. L’appuntamento, come di consueto è previsto per le 20.35 e gli spoiler ci mostrano numerosi colpi di scena. La puntata si concentrerà molto su Michele, che ormai ha capito di essere stato tradito da Silvia. L’uomo è pronto ad affrontare la moglie e tra i due ci sarà un forte litigio. Intanto, Filippo è profondamente scosso dalle parole che gli ha detto Viviana dopo la sua sincera confessione Vediamo insieme i dettagli. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le Anticipazioni di Unalper la puntata dell’11 ottobre 2021 ci svelano cheè pronto ad affrontaredopo la sua terribile scoperta!vuole affrontaredopo la clamorosa scopertaUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Unalquesta sera. L’appuntamento, come di consueto è previsto per le 20.35 e gli spoiler ci mostrano numerosi colpi di scena. La puntata si concentrerà molto su, che ormai ha capito di essere stato tradito da. L’uomo è pronto ad affrontare la moglie e tra i due ci sarà un forte litigio. Intanto, Filippo è profondamente scosso dalle parole che gli ha detto Viviana dopo la sua sincera confessione Vediamo insieme i dettagli. ...

