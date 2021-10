Superenalotto | centrato a Roma un 5 da oltre 226mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– Nessun ‘6’ nell’appuntamento con ildi sabato, maun ‘5’ dae 681,28presso il punto vendita Bar Degli Estensi situato in Via Degli Estensi 169 tramite Schedina 2 Pannelli. Centrati anche quattro ‘4 Stella’ da 24mila e 501. Il jackpot per il prossimo concorso della settimana è pari a 93,7 milioni di, davanti ai 32 milioni dell’jackpot e dietro ai 220 milioni dell’millions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e Mega Millions, che mettono sul piatto rispettivamente 38 e 73 milioni di dollari. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle ...