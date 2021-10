Pmi, il digitale per risolvere il problema della carenza di liquidità (Di lunedì 11 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Secondo le stime dell’Osservatorio Supply Chain Finance della School of Management del Politecnico di Milano il mercato potenziale del credito di filiera in Italia ammonta ad una cifra tra i 450 e i 490 miliardi di euro, di cui soltanto circa 25% è già servito. Il potenziale di sviluppo è dunque molto alto e la ricettività del mercato altrettanto elevata. In queste condizioni ambientali Wolters Kluwer Italia ha presentato Arca Incassa SMART, soluzione che segna l’ingresso dell’azienda nell’ambito più generale dei servizi finanziari, a partire dalla vendita dei crediti commerciali.Si tratta di un applicativo che risolve il problema della carenza di liquidità per PMI e microimprese.Il servizio digitale consente, grazie all’integrazione con una piattaforma di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Secondo le stime dell’Osservatorio Supply Chain FinanceSchool of Management del Politecnico di Milano il mercato potenziale del credito di filiera in Italia ammonta ad una cifra tra i 450 e i 490 miliardi di euro, di cui soltanto circa 25% è già servito. Il potenziale di sviluppo è dunque molto alto e la ricettività del mercato altrettanto elevata. In queste condizioni ambientali Wolters Kluwer Italia ha presentato Arca Incassa SMART, soluzione che segna l’ingresso dell’azienda nell’ambito più generale dei servizi finanziari, a partire dalla vendita dei crediti commerciali.Si tratta di un applicativo che risolve ildiper PMI e microimprese.Il servizioconsente, grazie all’integrazione con una piattaforma di ...

