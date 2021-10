Nunzia Schilirò, la poliziotta no green pass: 'Sabato non ero in piazza. Sono in guerra da sola' (Di lunedì 11 ottobre 2021) vicequestore di Roma divenuta famosa per aver partecipato a manifestazioni contro il , ha spiegato sui social perché Sabato scorso non era in piazza. Ma ha anche chiesto di punire i colleghi coinvolti ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) vicequestore di Roma divenuta famosa per aver partecipato a manifestazioni contro il , ha spiegato sui social perchéscorso non era in. Ma ha anche chiesto di punire i colleghi coinvolti ...

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò Nunzia Schilirò, la poliziotta no green pass: 'Sabato non ero in piazza. Sono in guerra da sola' Leggi anche > Nunzia Schilirò e i no green pass: 'Sabato ho provato tristezza' In un lungo post su Facebook, la vicequestore ieri ha spiegato di aver sofferto per quanto accaduto sabato scorso: 'Per ...

Vicequestore No Green Pass: "Punire poliziotti che hanno picchiato manifestanti" Il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò , finita al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni dal palco di una manifestazione No Green Pass, su Facebook si esprime così dopo la ...

Leggi anche >e i no green pass: 'Sabato ho provato tristezza' In un lungo post su Facebook, la vicequestore ieri ha spiegato di aver sofferto per quanto accaduto sabato scorso: 'Per ...Il vicequestoreAlessandra, finita al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni dal palco di una manifestazione No Green Pass, su Facebook si esprime così dopo la ...