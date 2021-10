Mondiali 2022 | Messi e Lautaro - show | l' Argentina a valanga

Advertising

sportmediaset : Qualificazioni #Mondiali 2022: tris Argentina con Lautaro protagonista. #SportMediaset - infoitsport : Argentina-Uruguay stanotte in tv: orario e streaming Qualificazioni Mondiali 2022 - infoitsport : Argentina-Uruguay, qualificazioni Mondiali 2022: formazioni e pronostici - infoitsport : Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, l'Uruguay si arrende all'Argentina - infoitsport : Qualificazioni Mondiali 2022: tris Argentina con Lautaro protagonista - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

Sono Messi e Lautaro Martinez i protagonisti dell' Argentina che nella notte ha battuto per 3 - 0 l'Uruguay nel match di qualificazione ai. Al Monumental di Buenos Aires è una partita a senso unico, con l'albiceleste che ritrova la vittoria dopo il pareggio contro il Paraguay e interrompe la striscia di sei risultati utili ...Argentina a tutto - gas verso la fase finale deiin Qatar. La squadra detentrice della Copa America, ha dato una grande dimostrazione di forza, imponendosi per 3 - 0 sull'Uruguay. Leo Messi ha aperto le marcature, poi sono arrivati i ...Macedonia-Germania è una gara valida per le qualificazioni per i Mondiali 2022, in programma l’11 ottobre 2021 alle 20.45 a Skopje: probabili formazioni e pronostici. Domani sera andrà in scena a ...A Città del Messico il Messico ha affrontato l’Honduras in una gara di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar. Il Messico ha vinto 3-0 e l’attaccante del Napoli Hirving Lozano ha segnato il terz ...