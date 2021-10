Mbappè e Benzema, la Francia salva l'anno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la figuraccia agli Europei, Deschamps conquista il trofeo battendo la Spagna in rimonta grazie ai bomber di Psg e Real di MATTIA TODISCO Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la figuraccia agli Europei, Deschamps conquista il trofeo battendo la Spagna in rimonta grazie ai bomber di Psg e Real di MATTIA TODISCO

Advertising

Eurosport_IT : LA FRANCIA VINCE LA NATIONS LEAGUE! ?????? Battuta la Spagna 2-1 grazie alle reti di Benzema e Mbappé che ribaltano i… - SkySport : SPAGNA-FRANCIA 1-2 Risultato finale ? ? #Oyarzabal (64') ? #Benzema (66') ? #Mbappé (80') ? ? LA FRANCIA VINCE LA N… - DiMarzio : La #Francia vince la #NationsLeague: decisive le reti di #Benzema e di #Mbappé - pccpla : RT @ChiamarsiBomber: 'Oh! Prego per gli assist regà'. #NationsLeagueFinal #SpagnaFrancia #TheoHernandez #Mbappé #Benzema - SerafinoApAcHe : RT @SCUtweet: #Benzema 6 anni lontano dalla Nazionale per motivi disciplinari, torna e si porta la #Francia in spalla più di Mbappé, più di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè Benzema Mbappè e Benzema, la Francia salva l'anno Dopo la figuraccia agli Europei, Deschamps conquista il trofeo battendo la Spagna in rimonta grazie ai bomber di Psg e Real di MATTIA TODISCO

Benzema e Mbappè rimontano la Spagna, Francia campione Dopo la vittoria sul Belgio, la Nazionale di Deschamps trionfa con lo stesso copione: va in svantaggio e rimonta coi gol di Mbappè e Benzema, col solito zampino di Theo Hernandez che nel suo stadio ...

Dopo la figuraccia agli Europei, Deschamps conquista il trofeo battendo la Spagna in rimonta grazie ai bomber di Psg e Real di MATTIA TODISCODopo la vittoria sul Belgio, la Nazionale di Deschamps trionfa con lo stesso copione: va in svantaggio e rimonta coi gol di, col solito zampino di Theo Hernandez che nel suo stadio ...