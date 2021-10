Leggero aumento di ricoveri e terapie intensive: altri 34 morti di covid (Di lunedì 11 ottobre 2021) Notizie non proprio positive: Leggero aumento di ricoveri e terapie intensive. Sono 1.516 i nuovi casi di covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 114.776 tamponi effettuati. I decessi sono ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 ottobre 2021) Notizie non proprio positive:di. Sono 1.516 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 114.776 tamponi effettuati. I decessi sono ...

Advertising

globalistIT : - MarcG_69 : RT @paoloigna1: Nuovi casi in aumento, leggero aumento dei morti rispetto allo stesso giorno di una settimana fa. #Covid19 #UK https://t.co… - paoloigna1 : Nuovi casi in aumento, leggero aumento dei morti rispetto allo stesso giorno di una settimana fa. #Covid19 #UK - paoloigna1 : Seppure con un leggero aumento il numero dei nuovi casi in #India rimane a livelli minimi #covid19 - Ansa_ER : Covid: 239 casi e altri 4 morti in Emilia-Romagna. Leggero aumento dei ricoverati negli ospedali della regione #ANSA -