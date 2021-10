La Ue pronta a contestare il sovranismo della Polonia | ' Ci muoveremo su basi giuridiche solide'

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La Commissione Europea resta abbottonata sulle prossime mosse nei riguardi, che con la sentenza del Tribunale Costituzionale di giovedì scorso ha messo in dubbio il primato del diritto ...

La Commissione Europea resta abbottonata sulle prossime mosse nei riguardi della Polonia, che con la sentenza del Tribunale Costituzionale di giovedì scorso ha messo in dubbio il primato del diritto ...... per la quale era prevista la firma il giorno 30 settembre, è stata inspiegabilmente ritrattata dall'azienda, e ail tutto è Alessio Menconi, segretario generale Funzione Pubblica Cgil ...Il Tribunale Costituzionale polacco ha messo in dubbio il primato del diritto Ue su quelli nazionali, stabilito dai trattati. Bruxelles prepara la risposta ...