Inter, individuato il sostituto in caso di partenza di De Vrij! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il rinnovo di Stefan de Vrij con l'Inter è ancora molto lontano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore olandese potrebbe lasciare i nerazzurri al termine della stagione, con il suo contratto che scadrà il 30 giugno 2023. Bremer Torino Inter Se i campioni d'Italia attuali dovessero cedere l'ex Lazio, darebbero l'assalto a Bremer del Torino, con Leicester e Tottenham che prenderebbero volentieri lo stesso De Vrij a fine stagione. Il difensore granata classe '97 sarebbe il sostituto ideale per Simone Inzaghi. LEGGI ANCHE: Inter, sirene inglesi per il centrocampista! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale.

