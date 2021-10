Il messaggio provocatorio di Bonucci che sta scatenando i tifosi

Leggi su serieanews

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ildi Leonardo, simbolo dell’Italia, per festeggiare i tre mesi dalla vittoria degli Europei e motivare ancora il gruppo. La sconfitta dell’Italia in Nations League contro la Spagna, in semifinale, e il conseguente terzo posto nel torneo non mettono in discussione il meraviglioso cammino che negli ultimi anni sta portando avanti la formazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.