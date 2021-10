Gruppo Cassa Centrale eroga finanziamento da 30 milioni a sostegno di MARR (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Cassa Centrale ha erogato un prestito di 30 milioni di euro a favore di MARR (Gruppo Cremonini), leader in Italia nella distribuzione di prodotti alimentari per la ristorazione e quotata in Borsa al segmento STAR. L’operazione di finanziamento, che ha durata 36 mesi ed un piano di ammortamento a rate trimestrali, è volta a sostenere l’ordinaria gestione e lo sviluppo del business di MARR in una fase di uscita da una congiuntura economica incerta. Il sostegno offerto dal Gruppo Cassa Centrale testimonia anche la volontà di sostenere la filiera alimentare e promuoverne lo sviluppo attraverso la sostenibilità e la digitalizzazione dei processi. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ilhato un prestito di 30di euro a favore diCremonini), leader in Italia nella distribuzione di prodotti alimentari per la ristorazione e quotata in Borsa al segmento STAR. L’operazione di, che ha durata 36 mesi ed un piano di ammortamento a rate trimestrali, è volta a sostenere l’ordinaria gestione e lo sviluppo del business diin una fase di uscita da una congiuntura economica incerta. Ilofferto daltestimonia anche la volontà di sostenere la filiera alimentare e promuoverne lo sviluppo attraverso la sostenibilità e la digitalizzazione dei processi. ...

