Francesca Alotta racconta del tumore all’utero, il suo ginecologo non aveva capito niente (Di lunedì 11 ottobre 2021) Francesca Alotta ha già raccontato del tumore all’utero contro cui ha dovuto lottare ma alla rivista DiPiù confida dei disturbi intimi, della visita dal suo ginecologo. E’ fondamentale la prevenzione ma anche affidarsi ai medici giusti. Francesca Alotta aveva una massa tumorale già estesa, per lei è stato necessario un intervento d’urgenza ma non è stato nemmeno così semplice scoprire che aveva un cancro. A fare scattare l’allarme erano stati dei disturbi intimi, ma dopo la visita sembrava non ci fosse niente di preoccupante. La cantante oggi confida che il suo ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. E’ stata una sua amica a consigliarle di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha giàto delcontro cui ha dovuto lottare ma alla rivista DiPiù confida dei disturbi intimi, della visita dal suo. E’ fondamentale la prevenzione ma anche affidarsi ai medici giusti.una massa tumorale già estesa, per lei è stato necessario un intervento d’urgenza ma non è stato nemmeno così semplice scoprire cheun cancro. A fare scattare l’allarme erano stati dei disturbi intimi, ma dopo la visita sembrava non ci fossedi preoccupante. La cantante oggi confida che il suonondi cosa si trattasse. E’ stata una sua amica a consigliarle di ...

