FIFA potrebbe chiamarsi 'EA Sports FC' in futuro? (Di lunedì 11 ottobre 2021) La settimana scorsa, EA Sports ha dichiarato che la società sta riconsiderando il suo accordo sui diritti di denominazione con la FIFA e potrebbe rinominare la sua serie di calcio più venduta. Un paio di nuove registrazioni di un marchio in Europa potrebbero indicare un nome che l'editore ha in mente. EA Sports FC è il nome depositato proprio la scorsa settimana presso l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito e l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione Europea. In entrambi i casi, il marchio è per software di giochi per computer e intrattenimento per giochi per computer online. Lo United States Patent and Trademark Office non ha alcun deposito o registrazione da quel marchio. I documenti europei di EA sono stati depositati il ??1° ottobre. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) La settimana scorsa, EAha dichiarato che la società sta riconsiderando il suo accordo sui diritti di denominazione con larinominare la sua serie di calcio più venduta. Un paio di nuove registrazioni di un marchio in Europaro indicare un nome che l'editore ha in mente. EAFC è il nome depositato proprio la scorsa settimana presso l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito e l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione Europea. In entrambi i casi, il marchio è per software di giochi per computer e intrattenimento per giochi per computer online. Lo United States Patent and Trademark Office non ha alcun deposito o registrazione da quel marchio. I documenti europei di EA sono stati depositati il ??1° ottobre. Leggi altro...

Advertising

spaziogames : Ci starebbe come nuovo nome? #FIFA22 - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: La serie FIFA potrebbe cambiare nome, in futuro, ma la cosa non riguarderebbe le licenze. - - Antonio10853157 : RT @IGNitalia: La serie FIFA potrebbe cambiare nome, in futuro, ma la cosa non riguarderebbe le licenze. - - IGNitalia : La serie FIFA potrebbe cambiare nome, in futuro, ma la cosa non riguarderebbe le licenze. - - ZTerlo : Triste perchè hanno bocciato la mia grafica con Picsart che potrebbe tranquillamente essere la copertina di un nuov… -