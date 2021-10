Fabio Cannavaro | “Scudetto? Chi lo vuole dovrà battere il Napoli”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Un napoletano doc che eleva ilcome favorita per lodi questa stagione sportiva di Serie A., reduce dai tanti anni passati in Cina come allenatore del Guangzhou Evergrande. L’ex difensore, vincitore del Pallone d’Oro nel 2006, si è sbilanciato anche sul premio dedicato al calciatore migliore dell’anno e sul rinnovo di Lorenzo Insigne auspicando una firma rapida sul contratto dell’attuale capitano. Le dichiarazioni diEcco le parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport, dell’ex allenatore del Guangzhou Evergrande: “Era dai tempi della mia vittoria del trofeo che non succedeva, dunque è un bel segnale. Jorginho è il più accreditato, anche se sono convinto che vincerà Messi. Barella e gli altri meritano tutti, ma ci doveva essere ...

dice la sua sulla lotta scudetto. L'ex Juventus non da il Napoli per favorito e mette in guardia sui bianconeri di Allegri., intervistato da La Gazzetta dello Sport , ...parla della corsa al Pallone d'Oro e delle speranze di Jorginho di vincerloha finito la sua esperienza in Cina e ora è in Europa a studiare. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport parla anche della corsa per il Pallone d'Oro.