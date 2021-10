Ecco perché ho lasciato il Fatto Quotidiano La bomba di Selvaggia Lucarelli | E se non vi fidate di me

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ora, a mettere i puntini sulle "i", ci pensa la diretta interessata, ovvero. Già,hail, notizia anticipata già qualche tempo fa da Dagospia e ora confermata. Un addio che è stato condito da diverse voci su dissapori e incomprensioni, che lei però, seccamente, smentisce. Lo fa su Twitter, con un messaggio con laconica premessa: "Non sono più una giornalista del". Dunque,aggiunge lo screenshot di un breve testo in cui spiega le sue motivazioni: "Non sono più una giornalista del- premette -. Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci. Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l'affetto che mi ...

Advertising

NicolaPorro : Sulla #riformacatasto ci stanno prendendo per i fondelli. Ecco perché nel mio editoriale su @ilgiornale ?? - borghi_claudio : Ecco, poi un giorno parleremo delle assurdità del sistema delle sanzioni di Banca d'Italia e del perché non è mai c… - beppe_grillo : La storia de 'Il cervo e il cavallo' di Stesicoro sembra la metafora del rapporto tra Italia e Stati Uniti. Ecco pe… - GabZeno : RT @a_meluzzi: 'Meno contagi e morti di Covid nei Paesi a scarsa igiene'. Ecco il perché - - RetwittL : RT @SalaLettura: Le grandi poesie di Shelley parlano del vento,del volo dell’allodola,dell’anima ventosa,mobile aerea del mondo. Ecco perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché

ciociariaoggi.it

Morisi non è un caso chiuso". Ai maligni vien voglia di pensare che debba per forza restare aperto almeno fino la ballottaggio. Ma noi non lo siamo e quindi ci atteniamo alle vicende ...... ha spiegato il diesse, è stato un modo per anticipare il futuro e non per sostituire il portoghese - edtra gennaio e la prossima estate si ragionerà ancora sull'allestimento del futuro, ...