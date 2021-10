“É sempre mezzogiorno”: sugo con mascarpone e salmone di zia Cri (Di lunedì 11 ottobre 2021) La zia Cri indossa i pattini, arriva in cucina e ‘in velocità’ ci prepara una delle sue ricette espresse, un modo goloso e veloce per mettere a tavola un primo piatto gustoso. Vediamo come il sugo con mascarpone e salmone. Ingredienti 1 scalogno, 40 g burro, 200 g salmone affumicato, 150 g mascarpone, 30 ml vodka, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 mazzetto di erba cipollina, sale e pepe Procedimento In padella, facciamo soffriggere lo scalogno tritato con una noce di burro (40 g). Dopo qualche minuto, uniamo il salmone tagliato a striscioline e sfumiamo con la vodka. Quando il salmone è ben rosolato, uniamo il mascarpone (o ricotta, o panna o yogurt al naturale) ed il concentrato di pomodoro. Lasciamo insaporire qualche istante. Scoliamo la ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) La zia Cri indossa i pattini, arriva in cucina e ‘in velocità’ ci prepara una delle sue ricette espresse, un modo goloso e veloce per mettere a tavola un primo piatto gustoso. Vediamo come ilcon. Ingredienti 1 scalogno, 40 g burro, 200 gaffumicato, 150 g, 30 ml vodka, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 mazzetto di erba cipollina, sale e pepe Procedimento In padella, facciamo soffriggere lo scalogno tritato con una noce di burro (40 g). Dopo qualche minuto, uniamo iltagliato a striscioline e sfumiamo con la vodka. Quando ilè ben rosolato, uniamo il(o ricotta, o panna o yogurt al naturale) ed il concentrato di pomodoro. Lasciamo insaporire qualche istante. Scoliamo la ...

