Disavventura per Lemina: i ladri entrano in villa e aggrediscono la fidanzata Fanny Neguesha (Di lunedì 11 ottobre 2021) Disavventura per l'ex Juventus Mario Lemina. Attualmente il calciatore indossa la maglia del Nizza e nel match di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 non è sceso in campo contro l'Angola, proprio su richiesta del centrocampista. Secondo quanto riporta il quotidiano francese L'Équipe, domenica sera tre malviventi incappucciati e armati di pistole, sarebbero entrati nell'abitazione del calciatore e avrebbero minacciato e legato tre donne tra cui anche la fidanzata ed ex di Balotelli, Fanny Neguesha. Sarebbero stati portati via gioielli di lusso, articoli di abbigliamento e oggetti in pelle per un valore complessivo di circa 300.000 euro.

