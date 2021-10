Courtois: “UEFA e FIFA pensano solo al business. Troppe partite, noi non siamo robot” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della Nazionale del Belgio, è esploso al termine della finalina di Nations League contro l’Italia. L’estremo difensore, ad una tv belga, ha accusato FIFA e UEFA per creare calendari troppo pieni di partite. Queste le sue parole: “Questa partita per il terzo e il quarto posto è una partita organizzata per soldi e dobbiamo essere onesti. L’abbiamo giocata perché per la UEFA sono soldi extra. Guardate quanto sono cambiate le formazioni di entrambe le squadre. Se entrambe le squadre fossero state in finale, avrebbero giocato altre persone. E questo dimostra solo che giochiamo troppo. È un male che non si parli dei giocatori. E ora si dice che ci sarà un Campionato Europeo e un Mondiale ogni anno… Quando riposeremo? Mai. Non ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Thibaut, portiere del Real Madrid e della Nazionale del Belgio, è esploso al termine della finalina di Nations League contro l’Italia. L’estremo difensore, ad una tv belga, ha accusatoper creare calendari troppo pieni di. Queste le sue parole: “Questa partita per il terzo e il quarto posto è una partita organizzata per soldi e dobbiamo essere onesti. L’abbiamo giocata perché per lasono soldi extra. Guardate quanto sono cambiate le formazioni di entrambe le squadre. Se entrambe le squadre fossero state in finale, avrebbero giocato altre persone. E questo dimostrache giochiamo troppo. È un male che non si parli dei giocatori. E ora si dice che ci sarà un Campionato Europeo e un Mondiale ogni anno… Quando riposeremo? Mai. Non ...

