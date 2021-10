Courtois, che bordata alla UEFA: “Pensa solo ai soldi, noi non siamo robot” (Di martedì 12 ottobre 2021) Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha apertamente criticato l'operato della UEFA. Queste le dichiarazioni al termine di Italia-Belgio Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 ottobre 2021) Thibaut, portiere del Belgio, ha apertamente criticato l'operato della. Queste le dichiarazioni al termine di Italia-Belgio

Advertising

oscarvalle1984 : RT @Gimax38: Nel duro attacco all'#UEFA, #Courtois una verità incontestabile l'ha detta:'l'#UEFA pensa solo a fare sempre più soldi'. Capit… - ciromagliulo26 : RT @Gimax38: Nel duro attacco all'#UEFA, #Courtois una verità incontestabile l'ha detta:'l'#UEFA pensa solo a fare sempre più soldi'. Capit… - Drushzebrotto : RT @Gimax38: Nel duro attacco all'#UEFA, #Courtois una verità incontestabile l'ha detta:'l'#UEFA pensa solo a fare sempre più soldi'. Capit… - agad85 : @TRolfi Il problema è che giocano ogni 3 giorni,comprese competizioni inutili come la nation league, e non lo vogli… - CanoviElio : @Gimax38 Courtois dovrebbe sapere che il sistema non fa soldi non potrebbe pagare il suo grande stipendio a meno ch… -