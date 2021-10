Boccassini, Maria Falcone: “Smarrito il senso del pudore e della sfera intima di chi non c’è più. Mio fratello si sarebbe sentito offeso” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Finora ho preferito evitare commenti su una vicenda che mi ha molto amareggiata, ritenendo che il silenzio, di fronte a parole tanto inopportune, fosse la scelta più sensata. Quando, però, si supera il limite e si arriva, forse paradossalmente con fini opposti, a commenti inappropriati che scadono nella ridicolizzazione è, secondo me, impossibile non replicare”. A scriverlo è Maria Falcone in una lettera inviata a La Sicilia, rispondendo a un intervento – pubblicato domenica sul quotidiano – in cui il drammaturgo Ottavio Cappellani commenta in chiave satirica e dissacrante i passaggi dell’autobiografia di Ilda Boccassini dedicati al suo rapporto sentimentale con Giovanni Falcone. “Quel che allarma innanzitutto – afferma la sorella del giudice ucciso – è che sembra si sia Smarrito ormai qualunque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Finora ho preferito evitare commenti su una vicenda che mi ha molto amareggiata, ritenendo che il silenzio, di fronte a parole tanto inopportune, fosse la scelta più sensata. Quando, però, si supera il limite e si arriva, forse paradossalmente con fini opposti, a commenti inappropriati che scadono nella ridicolizzazione è, secondo me, impossibile non replicare”. A scriverlo èin una lettera inviata a La Sicilia, rispondendo a un intervento – pubblicato domenica sul quotidiano – in cui il drammaturgo Ottavio Cappellani commenta in chiave satirica e dissacrante i passaggi dell’autobiografia di Ildadedicati al suo rapporto sentimentale con Giovanni. “Quel che allarma innanzitutto – afferma la sorella del giudice ucciso – è che sembra si siaormai qualunque ...

