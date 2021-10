Biden si barcamena Un po' Columbus Day | un po' Indigenous People' s Day

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sono giornate più complicate di altre e il secondo lunedì di ottobre è cerchiato di rosso, nel calendario dello Studio Ovale a Washington. Dal 1937, per volere di Franklin Delano Roosevelt, è il giorno in cui si celebra ilDay, l’anniversario della scoperta dell’America, nonché giornata dell’orgoglio della comunità italo-americana. Da qualche anno, però, in molti Stati americani si celebra l’’s Day: la festa che ricorda lo sbarco di Cristoforo Colombo è diventata commemorazione per l’espropriazione delle terre e il genocidio dei popoli nativi. Joeè il primo presidente che prova a conciliare l’inconciliabile, sancendo ufficialmente la coabitazione fra le due ricorrenze. Per farlo il presidente ha firmato un documento in cui il bilanciamento appare piuttosto un esercizio di ...

Grande esploratore o schiavista sanguinario? Il presidente prova a conciliare l'inconciliabile, mentre molti Stati buttano giù le statue di Colombo ...