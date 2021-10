Ballottaggio a Latina | M5S al fianco di Damiano Coletta

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– Ieri mattina si è svolto un incontro tra il M5Se il sindaconel corso del quale è stato formalizzato il sostegno del Movimento al sindaco uscente e candidato per il secondo mandato in vista delche si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Una decisione presa dopo un confronto politico sereno, sulla base degli argomenti che già accomunano il sindaco e la sua coalizione come legalità, trasparenza e corretta conduzione della pubblica amministrazione, e sulla base anche di nuove energie da inserire all’interno del programma di coalizione, relativa alla transizione ecologica, all’innovazione e alle politiche della Marina. “Alle elezioni amministrative – spiegano dal Movimento – il M5Sha scelto di presentarsi da solo. La relativa ...

Amato La Mura, candidato sindaco di Formia in ballottaggio con Gianluca Taddeo, sottolinea che la sua sarà una lotta contro il crimine. A Cisterna di Latina si smuove la politica in vista del ballottaggio che vede contrapposti da una parte Antonello Merolla e dall'altra Valentino Mantini.