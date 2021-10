Appalti truccati in Campania, arrestato consigliere regionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un'indagine su presunti Appalti truccati a Salerno vede coinvolto anche un ex assessore che ora siede tra i tavoli del Consiglio regionale campano. Questa mattina sono state eseguite dieci misure ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un'indagine su presuntia Salerno vede coinvolto anche un ex assessore che ora siede tra i tavoli del Consigliocampano. Questa mattina sono state eseguite dieci misure ...

petergomezblog : Appalti truccati, ai domiciliari il consigliere regionale campano Giovanni Savastano. Ex assessore a Salerno, è vic… - fattoquotidiano : “Appalti truccati a Salerno”: ai domiciliari il consigliere regionale Nino Savastano, vicino a De Luca. Indagato il… - Agenzia_Ansa : Appalti truccati, arrestato consigliere regionale della Campania. Inchiesta della Procura di Salerno, 29 persone co… - Giornaleditalia : Ha operato per anni sotto la dirigenza dell'attuale presidente Vincenzo De Luca all'interno della giunta comunale d… - soniabetz1 : RT @petergomezblog: Appalti truccati, ai domiciliari il consigliere regionale campano Giovanni Savastano. Ex assessore a Salerno, è vicino… -