Addio all’attore Elio Pandolfi, più volte fu ospite tra Salerno e la Costiera (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Monica De Santis Elio Pandolfi, attore tra i più prolifici e longevi dello spettacolo italiano, è morto stanotte nella città in cui era nato nel 1926: Roma. Aveva 95 anni, quasi tutti spesi al servizio del cinema, della televisione e del teatro. Diplomatosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, Pandolfi iniziò la sua carriera alla fine degli anni Quaranta, approdando prima in varietà radiofonici e poi entrando nella compagnia di Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma. Scelto da prima da Luchino Visconti, ha recitato e lavorato insieme a Wanda Osiris, Carlo Dapporto, Lauretta Masiero, Febo Conti, Nino Manfredi, Carlo Giuffrè, Antonella Steni, Garinei e Giovannini, Giuseppe Patroni Griffi, Luciano Salce, Mauro Bolognini. E’ stato la voce di Jacques Dufilho nei film della serie sul Colonnello Buttiglione, a Stanlio della ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Monica De Santis, attore tra i più prolifici e longevi dello spettacolo italiano, è morto stanotte nella città in cui era nato nel 1926: Roma. Aveva 95 anni, quasi tutti spesi al servizio del cinema, della televisione e del teatro. Diplomatosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma,iniziò la sua carriera alla fine degli anni Quaranta, approdando prima in varietà radiofonici e poi entrando nella compagnia di Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma. Scelto da prima da Luchino Visconti, ha recitato e lavorato insieme a Wanda Osiris, Carlo Dapporto, Lauretta Masiero, Febo Conti, Nino Manfredi, Carlo Giuffrè, Antonella Steni, Garinei e Giovannini, Giuseppe Patroni Griffi, Luciano Salce, Mauro Bolognini. E’ stato la voce di Jacques Dufilho nei film della serie sul Colonnello Buttiglione, a Stanlio della ...

