Un giro nella conca del Cardeto, dove natura e solidarietà s'incontrano (Di domenica 10 ottobre 2021) In alta valle Seriana, comodamente adagiata ai piedi del monte Madonnino, offre con i suoi laghi, i pascoli e le torbiere un notevole spunto escursionistico. E alla la baita di mezzo monte Cardeto le iniziative dell'associazione Cardeto Solidale

