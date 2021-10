Turchia, trionfa Bottas. Verstappen 2° torna in testa al Mondiale. Leclerc 4°, Hamilton 5° (Di domenica 10 ottobre 2021) di Valtteri Bottas il pazzo GP di Turchia andato in scena a Istanbul. Il finlandese della Mercedes ha preceduto al traguardo le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Quarto e quinto posto per la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 ottobre 2021) di Valtteriil pazzo GP diandato in scena a Istanbul. Il finlandese della Mercedes ha preceduto al traguardo le Red Bull di Maxe Sergio Perez. Quarto e quinto posto per la ...

