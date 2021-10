Scontri no green pass a Roma, assalto al Policlinico Umberto I: infermiera ferita con una bottigliata in testa (Di domenica 10 ottobre 2021) La guerriglia umana di ieri da quella manifestazione dei No green pass che sarebbe dovuta essere “pacifica” non si è fermata davanti a nulla. Dopo aver lanciato oggetti e sedie contro la Polizia e dopo aver preso di mira la sede della CGIL, minando di fatto la democrazia, i manifestanti avrebbero riversato tutta la loro rabbia contro un’altra struttura della Capitale. Stiamo parlando del Policlinico Umberto I, dove una parte di protestanti ha pensato bene di irrompere nell’ospedale, lì dove – stando a quanto apprende l’Adnkronos – era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo. Manifestazione No green pass: i protestanti arrivano all’Umberto I e colpiscono un’infermiera Due gli agenti rimasti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) La guerriglia umana di ieri da quella manifestazione dei Noche sarebbe dovuta essere “pacifica” non si è fermata davanti a nulla. Dopo aver lanciato oggetti e sedie contro la Polizia e dopo aver preso di mira la sede della CGIL, minando di fatto la democrazia, i manifestanti avrebbero riversato tutta la loro rabbia contro un’altra struttura della Capitale. Stiamo parlando delI, dove una parte di pronti ha pensato bene di irrompere nell’ospedale, lì dove – stando a quanto apprende l’Adnkronos – era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo. Manifestazione No: i pronti arrivano all’I e colpiscono un’Due gli agenti rimasti ...

