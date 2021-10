"Sabato la Lega ai gazebo, non saremo in piazza con sinistra", dice Salvini (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Sabato prossimo la Lega non sarà in piazza con i sindacati ma ai gazebo per raccogliere le firme per i referendum sulla giustizia. Lo dice durante una diretta su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Ho visto che nonostante ci siano i ballottaggi la sinistra organizza delle manifestazioni il Sabato. Ma come? Prima del voto non bisognerebbe stare in silenzio? Noi saremo ai gazebo delle libertà, per una giustizia giusta per un Paese sereno, democratico e solidale con chi lo merita", spiega. "Non esiste nessuna ideologia che giustifichi la violenza e l'aggressione- ha aggiunto il leader della Lega - isoliamo i violenti dalle piazze ma teniamole vive e colorate le ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI -prossimo lanon sarà incon i sindacati ma aiper raccogliere le firme per i referendum sulla giustizia. Lodurante una diretta su Facebook il segretario della, Matteo. "Ho visto che nonostante ci siano i ballottaggi laorganizza delle manifestazioni il. Ma come? Prima del voto non bisognerebbe stare in silenzio? Noiaidelle libertà, per una giustizia giusta per un Paese sereno, democratico e solidale con chi lo merita", spiega. "Non esiste nessuna ideologia che giustifichi la violenza e l'aggressione- ha aggiunto il leader della- isoliamo i violenti dalle piazze ma teniamole vive e colorate le ...

