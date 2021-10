LIVE F1 | GP Turchia 2021 in DIRETTA | rimonta furiosa di Sainz | Hamilton fatica | 3° Leclerc

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11° giro/58supera facilmente Norris all’interno. Ci saremmo aspettati maggiore resistenza da parte del pilota della McLaren. 10° giro/58 Bottas in testa con 2?2 su Verstappen e 4?6 su. 4° Perez a 7?2. 10° giro/58 ANCORA! Supera anche Ocon ed è 11°, ormai ad un passo dalla zona punti. Funziona molto bene la nuova power-unit della Ferrari, sul rettilineo è tutto un altro mondo… 9° giro/58 5 secondi di penalità anche ad Alonso per il contatto con Schumacher. 9° giro/58 Stroll (Aston Martin, che ha motore Mercedes…) lascia quasi passare. Ora il britannico è 7°, ma ora ha davanti a sé Norris: un osso durissimo… 9° giro/58 5 secondi di penalità a Gasly per l’incidente al via con Alonso. 8° giro/58 Prosegue la ...