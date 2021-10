L’audio elettorale e la conquista di Al Capone nel 1924 della città di Cicero (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Michelangelo Russo E’ indispensabile che la Procura di Salerno faccia chiarezza sulL’audio di stampo criminoso che istruisce, si fa per dire, gli elettori facenti capo a un gruppo economico legato a lavori pubblici per conto del Comune. La rapidità e qualità dell’indagine sono imposte dalla necessità di capire se L’audio è un falso, e allora ne paghino le responsabilità di chi lo ha usato imprudentemente. Ma se L’audio è autentico e sono individuabili i destinatari e soprattutto se accertata la provenienza e il ruolo dell’intimidatore, allora si impone una riflessione che la storia può indicarci. Parliamo della storia delle associazioni criminali, che ogni tanto i magistrati dell’antimafia farebbero bene a ripescare nella vasta letteratura non solo del nostro Paese. Invito quindi a consultare gli scritti di Robert ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Michelangelo Russo E’ indispensabile che la Procura di Salerno faccia chiarezza suldi stampo criminoso che istruisce, si fa per dire, gli elettori facenti capo a un gruppo economico legato a lavori pubblici per conto del Comune. La rapidità e qualità dell’indagine sono imposte dalla necessità di capire seè un falso, e allora ne paghino le responsabilità di chi lo ha usato imprudentemente. Ma seè autentico e sono individuabili i destinatari e soprattutto se accertata la provenienza e il ruolo dell’intimidatore, allora si impone una riflessione che la storia può indicarci. Parliamostoria delle associazioni criminali, che ogni tanto i magistrati dell’antimafia farebbero bene a ripescare nella vasta letteratura non solo del nostro Paese. Invito quindi a consultare gli scritti di Robert ...

