Inter, un volo charter per il rientro dei sudamericani: Sanchez e Vidal saltano la Lazio (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Inter ha organizzato un volo charter per il rientro dei giocatori impegnati in Sud America In questa settimana terminerà la seconda sosta per le Nazionali per lasciare spazio nuovamente ai campionati Nazionali. Tra le squadre che hanno i giocatori impegnati in Sud America, c’è anche l’Inter che per far tornare in Italia i propri tesserati ha organizzato un volo charter (100 mila euro il costo) direttamente per Roma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. LAUTARO, CORREA, VECINO – “È il risultato di un calendario compresso, che rende la vita molto complicata alle società e agli allenatori. Il piano è il seguente: Lautaro, Correa e Vecino torneranno nella notte tra venerdì e sabato, raggiungendo i compagni di squadra nell’hotel che ospiterà il ... Leggi su intermagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ha organizzato unper ildei giocatori impegnati in Sud America In questa settimana terminerà la seconda sosta per le Nazionali per lasciare spazio nuovamente ai campionati Nazionali. Tra le squadre che hanno i giocatori impegnati in Sud America, c’è anche l’che per far tornare in Italia i propri tesserati ha organizzato un(100 mila euro il costo) direttamente per Roma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. LAUTARO, CORREA, VECINO – “È il risultato di un calendario compresso, che rende la vita molto complicata alle società e agli allenatori. Il piano è il seguente: Lautaro, Correa e Vecino torneranno nella notte tra venerdì e sabato, raggiungendo i compagni di squadra nell’hotel che ospiterà il ...

Advertising

infoitsport : Inter come Napoli e Juve: paga un volo privato per il rientro dei sudamericani - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - L'Inter come il Napoli e la Juve, i nerazzurri pagheranno un volo charter per il rientro dei sudamericani ht… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - L'Inter come il Napoli e la Juve, i nerazzurri pagheranno un volo charter per il rientro dei sudamericani ht… - InterMagazine2 : GAZZETTA - L'Inter come il Napoli e la Juve, i nerazzurri pagheranno un volo charter per il rientro dei sudamericani - juve_magazine : GAZZETTA - L'Inter come il Napoli e la Juve, i nerazzurri pagheranno un volo charter per il rientro dei sudamericani -