Ghoulam adesso sta bene e contro il Torino potrebbe vedere il campo: le sue condizioni (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo essere stato convocato per la prima volta in questa stagione, adesso Faouzi Ghoulam potrebbe finalmente ritrovare il campo. contro il Torino l'algerino ci sarà, a disposizione di Luciano Spalletti che ha voluto credere ancora in lui e nel suo recupero, sperando di ritrovare la qualità che il ragazzo è in grado di dare al Napoli, per stavolta almeno nel secondo tempo. Ecco quanto scrive quest'oggi Tuttosport: "Oltre a Mertens e Demme, anche Ghoulam sembra essere ormai uscito fuori dal tunnel. È vero, l’algerino non è ancora nelle condizioni di giocare una partita per intero e da subito, però se c’è da dare il cambio a Mario Rui nell’ultima mezz’ora di gioco, se ci sono le condizioni tecniche giuste, allora ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo essere stato convocato per la prima volta in questa stagione,Faouzifinalmente ritrovare ilill'algerino ci sarà, a disposizione di Luciano Spalletti che ha voluto credere ancora in lui e nel suo recupero, sperando di ritrovare la qualità che il ragazzo è in grado di dare al Napoli, per stavolta almeno nel secondo tempo. Ecco quanto scrive quest'oggi Tuttosport: "Oltre a Mertens e Demme, anchesembra essere ormai uscito fuori dal tunnel. È vero, l’algerino non è ancora nelledi giocare una partita per intero e da subito, però se c’è da dare il cambio a Mario Rui nell’ultima mezz’ora di gioco, se ci sono letecniche giuste, allora ...

