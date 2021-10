F1, Kimi Raikkonen: “Nel finale non è stato facile superare i rivali” (Di domenica 10 ottobre 2021) Kimi Raikkonen esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il finnico ha tagliato il traguardo al dodicesimo posto alle spalle del teammate Antonio Giovinazzi e del francese Esteban Ocon (Alpine). L’alfiere dell’Alfa Romeo si appresta a vivere le ultime corse della carriera dopo la trasferta turca. Ricordiamo che Raikkonen ha annunciato il ritiro al termine del 2021, una mossa che lascia spazio al connazionale Valtteri Bottas. L’ex campione del mondo ha commentato ai microfoni della propria formazione: “E’ stata una buona gara, ma alla fine non ne abbiamo ricavato nulla. Le condizioni erano ok, molto costanti per tutta la gara ed avevamo un passo decente. Nel finale non è stato facile superare i ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il finnico ha tagliato il traguardo al dodicesimo posto alle spalle del teammate Antonio Giovinazzi e del francese Esteban Ocon (Alpine). L’alfiere dell’Alfa Romeo si appresta a vivere le ultime corse della carriera dopo la trasferta turca. Ricordiamo cheha annunciato il ritiro al termine del 2021, una mossa che lascia spazio al connazionale Valtteri Bottas. L’ex campione del mondo ha commentato ai microfoni della propria formazione: “E’ stata una buona gara, ma alla fine non ne abbiamo ricavato nulla. Le condizioni erano ok, molto costanti per tutta la gara ed avevamo un passo decente. Nelnon èi ...

