Covid: Landini, 'apologia di fascismo è un reato, punire chi l'ha commesso' (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – "E' necessario, come è avvenuto, che non solo siano arrestati ma che sia punito, sulla base delle leggi nel nostro Paese, chi ha commesso dei reati così gravi". Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite del Tg4 all'indomani di quello che definisce un "attacco squadristico che non c'entra nulla col green pass". Un attacco al "mondo del lavoro, attacco che è stato preordinato e strumentalizzato", aggiunge Landini che ringrazia le forze dell'ordine e invita tutti sabato prossimo alla manifestazione pacifica dei sindacati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

