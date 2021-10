Bufera su Zalewski per un video sui social | Boniek difende il baby Roma

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Dopo lascatenata dalgoliardico in cui diceva “Mourinho stasera pippiamo”, Nicolaha trovato un avvocato inaspettato in Zibi. "Capisco che l'immagine non è il massimo, ma insomma, non penso sia giusto esagerare con i giudizi”, ha detto il vicepresidente della Uefa ed ex presidente della Federazione calcistica della Polonia in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, scagionando in qualche modo il ragazzo. La giovane promessa classe 2002 dellae della Nazionale polacca con cui ha già esordito in prima squadra, era finito nellaper unrealizzato e caricato (non da lui) sui. A metterlo nei guai è stato Zep Dembo, trapper 20enneno da 22mila seguaci su Instagram ...

AGI - Dopo lascatenata dal video goliardico in cui diceva 'Mourinho stasera pippiamo', Nicolaha trovato un avvocato inaspettato in Zibi Boniek . 'Capisco che l'immagine non è il massimo, ma ...Probabilmente rienterà tutto in tempi brevi ma per ora èsu Nicola, attaccante di 19 anni della Roma e della nazionale polacca, finito in un video dove, in compagnia di altri due ragazzi, si parla di un possibile consumo di droga con tanto ...La Roma vuole muoversi concretamente per mettere fine alle bufere social che spesso investono i calciatori giallorossi, ecco la mossa ...Il centrocampista è finito alla gogna per una serata passata tra amici e ripresa in un video in cui ad un certo punto lo si vede mentre urla goliardicamente “Mourinho stasera pippiamo”?