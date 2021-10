Ascolti tv ieri, sabato 9 ottobre, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di domenica 10 ottobre 2021) Ecco gli Ascolti tv di ieri sabato 9 ottobre 2021: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra il film di Stanlio e Ollio su Rai 1 e la quarta puntata di Tale e Quale Show? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Maria De Filippi, prima volta in tv: chi era la conduttrice... Leggi su donnapop (Di domenica 10 ottobre 2021) Ecco glitv di2021: chi hala sfida dell’tra il film di Stanlio e Ollio su Rai 1 e la quarta puntata di Tale e Quale Show? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Maria De Filippi, prima volta in tv: chi era la conduttrice...

Advertising

bakeoffitalia : Ascolti Tv venerdì 8 ottobre 2021 Tale e Quale leader con 4,2 milioni, GF Vip fermo ... - Dituttounpop - infoitcultura : Ascolti tv ieri, i dati: dominio Tale e Quale, GF Vip non decolla - stellaa25__ : @Olty86 @divanomat @Iperborea_ Premetto che o Samy o Golia non faceva differenza, peró la presunta gravidanza assom… - Bercy50731299 : #likeoppini #talequaleshow Alba ieri sera ha fatto registrare il picco di ascolti ?????? GRANDE ALBA!!! - trashtvaddicted : RT @NatySpritzACM: E comunque è ovvio che #gfvip faccia così pochi ascolti quello che sta alla guida stoppa le litigare per parlare della n… -