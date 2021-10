(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del consigliere Regionale Vincenzodel Movimento Cinque Stelle. “Sono pronto a sostenere qualsiasi iniziativa della Giunta regionale della Campania a difesa dell’. Anche il piano di avvio di un’attività straordinaria di manutenzioni delle reti per 50-60 milioni, a mio parere, sarebbe un fatto concreto a difesa della società che è patrimonio di due province e di 134 comuni. LaCampania dovrebbe fare un passo immediato a sostegno di questa società che il 19 di ottobre arriva in tribunale con una richiesta di fallimento avanzata dalla procura della Re. Un fatto senza precedenti per una partecipatadella Campania interna. E una situazione di questa portata ...

Advertising

anteprima24 : ** Alto Calore, #Ciampi: '#Regione tuteli #Cittadini, lavoratoti e acqua pubblica' ** - irpiniatimes1 : Ciampi (M5S),Alto Calore: “La Regione si attivi, prima del 19: tuteli cittadini, lavoratori e acqua pubblica“ - ottochannel : Alto Calore, ok dei sindaci ma Festa attacca - canale58 : Attualità - ''Alto Calore si può salvare'', i sindaci con Ciarcia. Festa scettico - ottochannel : Alto Calore, Ciarcia: così eviteremo il fallimento -

Ultime Notizie dalla rete : Alto Calore

Dai modelli colloa quelli con il cappuccio, dalla lavorazione a tricot ad altri più semplici, ... E poi, come sottovalutare il suoe la sua morbidezza. Infatti, è morbido e caldo il ...In questo caso il color ruggine, blu e antracite richiamano la sensazione deldel camino che ... Abbiamo infatti la giacca a collo(art. 5148) in tessuto sherpa blu con inserti e profili in ...I sindaci si affidano al manager Michelangelo Ciarcia, il sindaco Gianluca Festa alla Procura. La verità si saprà alla prima udienza prevista per il 19 ottobre. Intanto ieri pomeriggio all’Hotel de la ...Alfredo Picariello – Buona la prima per Michelangelo Ciarcia e per l’Alto Calore. Il “tribunale” dei sindaci ha praticamente assolto il presidente e, se fosse per l’assemblea che questa sera ...