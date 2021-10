Xi: 'Taiwan sarà riunificata a Cina,no interferenze esterne' (Di sabato 9 ottobre 2021) Taiwan è "una questione interna alla Cina e non ammette interferenze esterne". Il presidente Xi Jinping, alle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911, ha affermato che la questione è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021)è "una questione interna allae non ammette". Il presidente Xi Jinping, alle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911, ha affermato che la questione è ...

