Xbox Series X/S spunta il possibile elenco dei nuovi giochi in retrocompatibilità (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante la settimana si è parlato a lungo della possibilità che Microsoft stesse per aggiungere altri titoli al suo catalogo di giochi retrocompatibili, disponibili su Xbox Series XS. TrueAchievements ha cercato di indagare al riguardo e, attraverso i dati dal Microsoft Store, è emerso che effettivamente è in corso un qualche tipo di attività riguardo a giochi di Xbox 360. Da quanto emerge, i giochi dovrebbero essere aggiunti al catalogo il 30 novembre, e l'elenco include, tra gli altri, Dead or Alive 3, Dead or Alive Ultimate, Full Spectrum Warrior: Ten Hammers, Gladius, Gunvalkyrie, Advent Rising e Chicken Little. Tutti attualmente non presenti all'interno dello store.

