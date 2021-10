Newcastle, si sogna in grande: obiettivo Coutinho (Di sabato 9 ottobre 2021) L’arrivo della nuova proprietà spinge l’ambiente del Newcastle a sognare in grande per il futuro. Idea Coutinho per l’attacco L’arrivo di un fondo arabo che ha rilevato il Newcastle ha sconvolto il calcio inglese. Il club, adesso, sogna un mercato in grande per i prossimi mesi, dove si punterà sicuramente ai piazzamenti di maggior prestigio in Premier League. Come riferito da Sport, per raggiungere questi obiettivi, la società bianconera starebbe seguendo anche Philippe Coutinho, ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. Per il brasiliano sarebbe un ritorno in Inghilterra dopo la parentesi al Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) L’arrivo della nuova proprietà spinge l’ambiente delre inper il futuro. Ideaper l’attacco L’arrivo di un fondo arabo che ha rilevato ilha sconvolto il calcio inglese. Il club, adesso,un mercato inper i prossimi mesi, dove si punterà sicuramente ai piazzamenti di maggior prestigio in Premier League. Come riferito da Sport, per raggiungere questi obiettivi, la società bianconera starebbe seguendo anche Philippe, ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. Per il brasiliano sarebbe un ritorno in Inghilterra dopo la parentesi al Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AbramoDiLuca : Newcastle sogna in grande: nel mirino 3 allenatori top - sportli26181512 : Newcastle sogna in grande: nel mirino 3 allenatori top: Il Fondo Pif, appena diventato proprietario...… - caravit_80 : @GaeWeAreAcMilan Eh ma anche Mirabelli sogna di fare il DS al Newcastle con 250 milioni - SimoMcIlrath : @macho_morandi Il Newcastle in inghilterra ha una storia che l'Inter se la sogna -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle sogna Newcastle, si sogna in grande: obiettivo Coutinho Idea Coutinho per l'attacco L'arrivo di un fondo arabo che ha rilevato il Newcastle ha sconvolto il calcio inglese. Il club, adesso, sogna un mercato in grande per i prossimi mesi, dove si punterà ...

Newcastle sogna in grande: 3 allenatori top nel mirino Commenta per primo Il Fondo Pif , appena diventato proprietario del Newcastle , pianifica il futuro a partire dalla panchina, sulla quale al momento siede il veterano Steve Bruce. Secondo il Sun i Magpies stanno monitorando grandi nomi come Antonio Conte, Steven ...

Il Newcastle sogna in grande: obiettivi come Kane o Mbappé non sono più un miraggio TUTTO mercato WEB Newcastle, si sogna in grande: obiettivo Coutinho L’arrivo della nuova proprietà spinge l’ambiente del Newcastle a sognare in grande per il futuro. Idea Coutinho per l’attacco L’arrivo di un fondo arabo che ha rilevato il Newcastle ha sconvolto il ca ...

Newcastle, mercato pazzo con la nuova proprietà: pronti 190 milioni Il Newcastle è stato recentemente acquistato da un fondo dell'Arabia Saudita: il club vorrebbe tornare tra le grandi del calcio inglese ed è pronto a stanziare 190 milioni per il mercato in entrata ...

Idea Coutinho per l'attacco L'arrivo di un fondo arabo che ha rilevato ilha sconvolto il calcio inglese. Il club, adesso,un mercato in grande per i prossimi mesi, dove si punterà ...Commenta per primo Il Fondo Pif , appena diventato proprietario del, pianifica il futuro a partire dalla panchina, sulla quale al momento siede il veterano Steve Bruce. Secondo il Sun i Magpies stanno monitorando grandi nomi come Antonio Conte, Steven ...L’arrivo della nuova proprietà spinge l’ambiente del Newcastle a sognare in grande per il futuro. Idea Coutinho per l’attacco L’arrivo di un fondo arabo che ha rilevato il Newcastle ha sconvolto il ca ...Il Newcastle è stato recentemente acquistato da un fondo dell'Arabia Saudita: il club vorrebbe tornare tra le grandi del calcio inglese ed è pronto a stanziare 190 milioni per il mercato in entrata ...