New York Excelsior, la separazione più dolorosa: JJoNak lascia il team (Di sabato 9 ottobre 2021) Una notizia che coglierà certamente impreparati i tanti appassionati della Overwatch League. La stagione 2022 della lega di esports (che prenderà il via ad aprile del prossimo anno) non vedrà ai nastri di partenza Bang "JJoNak" Sung-hyeon con la casacca dei New York Excelsior. E' stato proprio il team a rendere noto l'interruzione del rapporto con l'MVP della Overwatch League 2018. JJoNak è stato uno degli elementi principali della squadra. Per quattro stagioni di fila il giocatore ha deliziato i fan come supporto flessibile dei New York Excelsior, entrando nel cuore dei tifosi per essere diventato uno dei pochi giocatori della Overwatch League a rimanere in una determinata squadra sin dall'inizio della Overwatch League (cominciata nel 2018, ndr).

