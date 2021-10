Mariano Amici, il Tar respinge il ricorso del medico No Vax: «Niente reintegro né stipendio» (Di sabato 9 ottobre 2021) Il medico dei kiwi Mariano Amici resterà senza lavoro e senza stipendio finché non si vaccinerà. Ieri il Tar del Lazio ha respinto il suo ricorso contro l’Asl Roma 6 che lo aveva sospeso dalla professione. Amici, che si ripresenterà in aula il 26 ottobre, per ora non verrà reintegrato. Repubblica Roma fa sapere che il tribunale amministrativo regionale ha sospeso il suo tentativo di bloccare tanto gli atti in cui veniva certificata la contrarietà del camice bianco a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid che il documento con cui Narciso Mostarda, direttore generale della sua azienda sanitaria di riferimento, lo ha fermato. E la notizia è arrivata immediatamente in Regione: «Noi applichiamo la legge in maniera imparziale – ha fatto sapere Alessio D’Amato, assessore alla Sanità ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Ildei kiwiresterà senza lavoro e senzafinché non si vaccinerà. Ieri il Tar del Lazio ha respinto il suocontro l’Asl Roma 6 che lo aveva sospeso dalla professione., che si ripresenterà in aula il 26 ottobre, per ora non verrà reintegrato. Repubblica Roma fa sapere che il tribunale amministrativo regionale ha sospeso il suo tentativo di bloccare tanto gli atti in cui veniva certificata la contrarietà del camice bianco a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid che il documento con cui Narciso Mostarda, direttore generale della sua azienda sanitaria di riferimento, lo ha fermato. E la notizia è arrivata immediatamente in Regione: «Noi applichiamo la legge in maniera imparziale – ha fatto sapere Alessio D’Amato, assessore alla Sanità ...

