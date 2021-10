Lui si rifiuta di pulire l’acquario, lei gli frigge il pesce: la vendetta corre su TikTok (Di sabato 9 ottobre 2021) Si rifiuta di pulire l’acquario e sua moglie lo punisce friggendo il pesce che tanto amava. Mia Kurniawan aveva chiesto per settimane a suo marito di lavare la struttura di vetro che ospitava il suo Arowana, noto anche come pesce drago e presente in Myanmar, Malaysia, Thailandia e Indonesia. In questi paesi, l’Arowana asiatico viene considerato un portafortuna: stando alle credenze popolari, infatti, se il pesce è in buona salute lo sarà anche chi se ne prende cura. Oltre a ciò, l’Arowana è anche uno degli animali da acquario più costosi al mondo. LEGGI ANCHE => “Questo pesce ha denti migliori dei miei”: le immagini di un esemplare con denti umani Il marito di Mia aveva più volte promesso alla moglie che avrebbe presto provveduto a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 ottobre 2021) Sidie sua moglie lo puniscendo ilche tanto amava. Mia Kurniawan aveva chiesto per settimane a suo marito di lavare la struttura di vetro che ospitava il suo Arowana, noto anche comedrago e presente in Myanmar, Malaysia, Thailandia e Indonesia. In questi paesi, l’Arowana asiatico viene considerato un portafortuna: stando alle credenze popolari, infatti, se ilè in buona salute lo sarà anche chi se ne prende cura. Oltre a ciò, l’Arowana è anche uno degli animali da acquario più costosi al mondo. LEGGI ANCHE => “Questoha denti migliori dei miei”: le immagini di un esemplare con denti umani Il marito di Mia aveva più volte promesso alla moglie che avrebbe presto provveduto a ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Monza Picchia la moglie davanti i figli perchè si rifiuta di avere un rapporto sessuale con lui: arrestato un 31enne https:/… - leggoit : #Monza Picchia la moglie davanti i figli perchè si rifiuta di avere un rapporto sessuale con lui: arrestato un 31en… - Alessia78475390 : RT @lalydreamers: + raccontargli tutto e invece tace. Ozan da di matto, non capisce come sia possibile che da un'ora all'altra lei abbia av… - lalydreamers : + raccontargli tutto e invece tace. Ozan da di matto, non capisce come sia possibile che da un'ora all'altra lei ab… - AVLiberascelta : #mentana parla di diserzione, per chi rifiuta il diovaccino. è un apostolo del nuovo vangelo. è encomiabile. ci sa… -