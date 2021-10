LIVE – Busto Arsizio-Monza 2-1 (15-25, 25-21, 25-21, 17-13): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA (Di sabato 9 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Unet E-Work Busto Arsizio-Vero volley Monza, anticipo della prima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Le Farfalle di coach Musso si presentano con una formazione rinnovata ma con la consueta grinta che le rende difficili da affrontare in casa. Dall’altra parte ci saranno le brianzole, al gran completo dopo alcuni problemi fisici che ne hanno frenato la preparazione. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 9 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Latestuale di Unet E-Work-Vero, anticipo della prima giornata del campionato diA1di. Le Farfalle di coach Musso si presentano con una formazione rinnovata ma con la consueta grinta che le rende difficili da affrontare in casa. Dall’altra parte ci saranno le brianzole, al gran completo dopo alcuni problemi fisici che ne hanno frenato la preparazione. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 9 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Busto Arsizio-Monza 1-1 (15-25 25-21 0-0): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Busto #Arsizio… - zazoomblog : LIVE – Busto Arsizio-Monza 0-1 (15-25 9-12): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Busto #Arsizio-Monz… - zazoomblog : LIVE – Busto Arsizio-Monza: Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Busto #Arsizio-Monza: #Serie - VolleyCormano : RT @UYBAvolley: ?? FRANCESCA PICCININI - A NEW CHAPTER ?? In diretta dalle 11.30 Facebook Unet e-work Busto A.! #piccinini #live #conferenza… -