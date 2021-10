Lavori a tempo di record, riaperta via Pergolesi a Pozzuoli (Di sabato 9 ottobre 2021) tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli – E’ stata riaperta, nella tarda mattinata di oggi, al traffico veicolare e pedonale via Pergolesi a Pozzuoli, chiusa da martedì scorso, quando per le abbondanti piogge si verificò il crollo parziale del muro di contenimento del carcere femminile. In seguito ai solleciti del sindaco i responsabili della Casa Circondariale hanno avviato ieri mattina i Lavori di messa in sicurezza dell’area, abbattendo il muro e recintando l’area del terrapieno. Le imprese con gli operai intervenuti hanno lavorato costantemente, fino a questa mattina, consentendo la riapertura della strada, importante asse di collegamento tra il porto, Pozzuoli alta e l’accesso alla tangenziale. “riaperta via Pergolesi in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021)di lettura: < 1 minuto– E’ stata, nella tarda mattinata di oggi, al traffico veicolare e pedonale via, chiusa da martedì scorso, quando per le abbondanti piogge si verificò il crollo parziale del muro di contenimento del carcere femminile. In seguito ai solleciti del sindaco i responsabili della Casa Circondariale hanno avviato ieri mattina idi messa in sicurezza dell’area, abbattendo il muro e recintando l’area del terrapieno. Le imprese con gli operai intervenuti hanno lavorato costantemente, fino a questa mattina, consentendo la riapertura della strada, importante asse di collegamento tra il porto,alta e l’accesso alla tangenziale. “viain ...

