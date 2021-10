Insigne può rinnovare | ecco cosa deve succedere

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla questione relativa al rinnovo di Lorenzo. La situazione, soprattutto dopo le parole dette ieri dal capitano, non è positiva. Resta però la voglia di proseguire insieme, per ambedue le parti. Lo scoglio da superare sola esclusivamente economico, conche pretende un aumento, e De Laurentiis che gioca al ribasso. Napoli--De Laurentiis Una concreto possibilità di vedere ancora il 10 azzurro con la maglia del suo Napoli è legata al futuro di Ospina, Malcuit, Ghoulam e Mertens. I quattro giocatori sono in scadenza di contratto, ed il presidente potrebbe scegliere di reinvestire i soldi risparmiati da queste quattro partenze per chiudere la questione rinnovo.