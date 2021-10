"I nostalgici del fascismo non ci servono: sono solo utili idioti della sinistra" (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - “Nel dna di Fratelli d'Italia non ci sono nostalgie fasciste, razziste, antisemite. Non c'è posto per nulla di tutto questo. Nel nostro dna c'è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro. E non c'è niente nella mia vita, come nella storia della destra che rappresento, di cui mi debba vergognare o per cui debba chiedere scusa. Tantomeno a chi i conti con il proprio passato, a differenza di noi, non li ha mai fatti e non ha la dignità per darmi lezioni”. Parla così in un'intervista al Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che si sente al centro di manovre per screditare lei e il suo movimento, perché “il ‘pericolo nero', guarda caso, arriva sempre in prossimità di una campagna elettorale...”. Tanto che Meloni aggiunge: “Quella più arrabbiata sono io. Io che ho sempre detto ... Leggi su agi (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - “Nel dna di Fratelli d'Italia non cinostalgie fasciste, razziste, antisemite. Non c'è posto per nulla di tutto questo. Nel nostro dna c'è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro. E non c'è niente nella mia vita, come nella storiadestra che rappresento, di cui mi debba vergognare o per cui debba chiedere scusa. Tantomeno a chi i conti con il proprio passato, a differenza di noi, non li ha mai fatti e non ha la dignità per darmi lezioni”. Parla così in un'intervista al CorriereSera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che si sente al centro di manovre per screditare lei e il suo movimento, perché “il ‘pericolo nero', guarda caso, arriva sempre in prossimità di una campagna elettorale...”. Tanto che Meloni aggiunge: “Quella più arrabbiataio. Io che ho sempre detto ...

Advertising

Corriere : Meloni: «Con me non c’è posto per i nostalgici del fascismo. La sinistra li usa come utili idioti» - M5S_Europa : L’inchiesta giornalistica #LobbyNera mostra che #FdI è la succursale di gruppi nostalgici del fascismo. Il gruppo a… - adrianobiondi : Ha il collaboratore con la celtica tatuata. Va a braccetto con uno condannato per apologia di fascismo. Si accompag… - Fusillide : RT @PieraBelfanti: Meloni dice che non c'è spazio per i nostalgici del fascismo? A quando le dimissioni della Donazzan? - statodelsud : “I nostalgici del fascismo non ci servono: sono solo utili idioti della sinistra” -