Draghi vede Salvini? Ha già preso il vizio Vauro e il Fatto | proprio quello | vergogna politica e umana | Guarda

Ci mancava solo questo: dare a Mario Draghi dello "sbronzo". Al Fatto quotidiano da mesi si stanno attrezzando e pala in mano, pardon vignetta, alla fine ce l'hanno fatta: scava scava, la banda diretta da Marco Travaglio ha toccato il fondo. Merito di Vauro Senesi, il vignettista principe dell'insulto personale travestito da satira politica. In prima pagina, sabato mattina, il premier si sarà dilettato a scoprire la peggior versione di sé. "Merito" si fa per dire, del faccia a faccia con Matteo Salvini, l'odiatissimo leader della Lega.

