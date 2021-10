Dal Pino: «No ai fondi? Alcune squadre hanno cambiato posizione dopo la Superlega» (Di sabato 9 ottobre 2021) Le parole del presidente Paolo Dal Pino al festival dello Sport Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è intervenuto al festival dello Sport. Ecco le sue parole. NO AI fondi – «Alcune squadre hanno cambiato posizione per l’esplodere del caso Superlega. La direzione delle squadre è quella di una trasformazione culturare. La Lega già oggi sta attraversando un processo di trasformazione, da qui possiamo crescere ancora. Perché c’è stato il no dei club ai fondi? Difficile trovare una risposta, in serie A ci sono 20 squadre che hanno obiettivi ed interessi diversi. Le grandi squadre hanno l’obiettivo di ottenere una stabilità ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Le parole del presidente Paolo Dalal festival dello Sport Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal, è intervenuto al festival dello Sport. Ecco le sue parole. NO AI– «per l’esplodere del caso. La direzione delleè quella di una trasformazione culturare. La Lega già oggi sta attraversando un processo di trasformazione, da qui possiamo crescere ancora. Perché c’è stato il no dei club ai? Difficile trovare una risposta, in serie A ci sono 20cheobiettivi ed interessi diversi. Le grandil’obiettivo di ottenere una stabilità ...

