(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Un’alleanza tra listecon l’obiettivo di sostenere al ballottaggio, attraverso l’apparentamento, il candidato sindaco Carloe poi entrare in maggioranza garantendo una sorta di sostegno condizionato all’attuazione di alcuni punti programmatici. È la proposta lanciata dal Csa Ex, nota associazione del capoluogo che si occupa di migranti e servizi ai cittadini, e che in queste elezioni ha espresso due candidati consiglieri – Virginia Crovella e Vincenzo Fiano – nella listaDecide del candidato sindaco Raffaele Giovine (quinto al primo turno con l’8% delle preferenze); una lista nata da poco tempo ma che ha raccolto oltre 2 mila preferenze, con in particolare i due candidati Crovella e Fiano che hanno ottenuto ...

anteprima24 : ** Comunali ##Caserta: Ex Canapificio, #Civiche insieme per #Marino ** - TeleradioNews : Caserta. Elezioni comunali: risultati e preferenze ottenute da ogni singolo candidatodidati al consiglio comunale a… - TeleradioNews : Caserta. Elezioni comunali: risultati e preferenze ottenute da ogni singolo candidatodidati al consiglio comunale a… - anteprima24 : ** Comunali ##Caserta, #Zinzi: 'Proposte Del Gaudio nostri temi' ** - TeleradioNews : Elezioni comunali: i nuovi sindaci di alcuni centri della Provincia di Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Caserta

... Rione Acquaviva ed area ex Saint Gobain, proposto dal Comune di(il finanziamento ammesso ... Riqualificazione immobiliex Orsoline e mercato commestibili - galleria Malies proposto ...... Rione Acquaviva ed area ex Saint Gobain, proposto dal Comune di(il finanziamento ammesso ... Riqualificazione immobiliex Orsoline e mercato commestibili - galleria Malies proposto ...Exit poll e primi risultati in diretta delle elezioni comunali 2021 a Caserta, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.. Donnemagazine.it seguirà in diretta lo spoglio e aggiornerà costantemen ...Pace - L'impegno della cantautrice Agnese Ginocchio, testimonial di pace e nonviolenza - Alife, a Gino Strada e a Teresa Sarti fondatori di Emergency, dedicato il primo monumento in ferro battuto in C ...